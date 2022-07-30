Роскомнадзор ждет от «Почты России» объяснений за инцидент с утечкой данных

Роскомнадзор ждет от "Почты России" объяснений за инцидент с утечкой данных. Фото: Baltphoto

Роскомнадзор ждет от "Почты России" объяснений за инцидент с утечкой данных. Фото: Baltphoto

Клиенты «Почты России» попали «под удар» хакеров, которые заполучили их данные. При этом в «Почте России» ситуацию никак не объяснили, лишь заверили, что все в порядке.

Теперь, как пишет «Neva.Today» от компании ждет разъяснений Роскомнадзор. Риск в том, что попавшие в руки злоумышленников данные могут быть выставлены на продажу.

Так, утром 30 июля, из Telegram-каналов стало известно об утечке базы данных «Почты России». Предполагается, что в распоряжении хакера оказалось 10 млн строк с фамилиями, именами и телефонами отправителей и получателей посылок.

В «Почте России» же утверждают, что несмотря на утечку, банковские данные клиентов хакерам не достались. На официальном сайте организации данных о произошедшем нет.

Роскомнадзор заверил ТАСС, что в «Почту России» сейчас направлен запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несмотря на закрытие поставок самолетов и трудности c перевозкой деталей из-за границы «Почте Росси» напомнили об идеи 2020 года создать собственный аэрофлот.