Несмотря на закрытие поставок самолетов и трудности c перевозкой деталей из-за рубежа «Почте Росси» напомнили об идеи 2020 года создать собственный аэрофлот.
Тогда предполагалось, что состоять он будет из девяти самолетов. По обновленной информации, к 1 августа «Почта России» должна отчитаться о ходе реализации проекта по созданию собственного авиационного парка. После этого должен быть решен вопрос о необходимом финансировании этой задумки. Об этом сообщает «АБН», согласно данным Telegrem-канала «Авиаторщина» со ссылкой на письмо Росавиации представителю руководства «Почты России». В настоящее время на балансе компании – два самолета, утверждает «Сбис».
Договор на 48 млн рублей с консалтинговой компанией SBS Consulting «Почта России» заключила в падемийны1й 2020 год. Документ подразумевает разработку предложений по созданию собственной авиакомпании.
Идея создания своего аэрофлота, видимо, может спровоцировать множество вопросов у других крупных авиакомпаний, так как сейчас им приходится решать проблемы с собственными лизинговыми самолетами, и в то же время российские производители не сразу могут заместить весь парк.
Опасность кроется еще в том, что при расширении собственного флота у «Почты России» может не решиться проблема с задержками доставки отправлений, а вот дополнительный персонал понадобится и расходы, соответственно, увеличатся.
Ранее gazeta.sb.ru писала, что 29 июля на сайте петербургского аэропорта Пулково невозможно посмотреть расписание авиарейсов на прилет и на вылет.