«Почта России» может получить привилегии, в которых остро нуждаются авиаперевозчики?

"Почта России" может получить привилегии, в которых остро нуждаются другие перевозчики. Фото: Baltphoto

"Почта России" может получить привилегии, в которых остро нуждаются другие перевозчики. Фото: Baltphoto

Несмотря на закрытие поставок самолетов и трудности c перевозкой деталей из-за рубежа «Почте Росси» напомнили об идеи 2020 года создать собственный аэрофлот.

Тогда предполагалось, что состоять он будет из девяти самолетов. По обновленной информации, к 1 августа «Почта России» должна отчитаться о ходе реализации проекта по созданию собственного авиационного парка. После этого должен быть решен вопрос о необходимом финансировании этой задумки. Об этом сообщает «АБН», согласно данным Telegrem-канала «Авиаторщина» со ссылкой на письмо Росавиации представителю руководства «Почты России». В настоящее время на балансе компании – два самолета, утверждает «Сбис».

Договор на 48 млн рублей с консалтинговой компанией SBS Consulting «Почта России» заключила в падемийны1й 2020 год. Документ подразумевает разработку предложений по созданию собственной авиакомпании.

Идея создания своего аэрофлота, видимо, может спровоцировать множество вопросов у других крупных авиакомпаний, так как сейчас им приходится решать проблемы с собственными лизинговыми самолетами, и в то же время российские производители не сразу могут заместить весь парк.

Опасность кроется еще в том, что при расширении собственного флота у «Почты России» может не решиться проблема с задержками доставки отправлений, а вот дополнительный персонал понадобится и расходы, соответственно, увеличатся.

Ранее gazeta.sb.ru писала, что 29 июля на сайте петербургского аэропорта Пулково невозможно посмотреть расписание авиарейсов на прилет и на вылет.