Пассажиры не могут посмотреть расписание своих рейсов на сайте Пулково

Пассажиры не могут посмотреть расписание своих рейсов на сайте Пулково
Пассажиры не могут посмотреть расписание своих рейсов на сайте Пулково. Фото: unsplash

Сегодня, 29 июля, на сайте петербургского аэропорта Пулково невозможно посмотреть расписание авиарейсов ни на прилет, ни на вылет.

Невозможно посмотреть расписание авиарейсов. Фото: скриншот сайта аэропорта Пулково

На момент 09:08 по мск. петербуржцы и гости города могут испытывать некоторые трудности с использованием онлайн-табло аэропорта Пулково. Отмечается, что расписание не получится посмотреть из-за проведения технических работ.

В заявлении указывается, что ознакомиться с информацией о статусе запланированного рейса можно на табло в терминале и на сайте авиакомпании, выполняющей перевозку.

Также на сайте приносят извинение «за временные неудобства». Когда сайт заработает в штатном режиме пока не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Самарканд — Москва, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

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