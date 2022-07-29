Пассажиры не могут посмотреть расписание своих рейсов на сайте Пулково

Пассажиры не могут посмотреть расписание своих рейсов на сайте Пулково. Фото: unsplash

Пассажиры не могут посмотреть расписание своих рейсов на сайте Пулково. Фото: unsplash

Сегодня, 29 июля, на сайте петербургского аэропорта Пулково невозможно посмотреть расписание авиарейсов ни на прилет, ни на вылет.

На момент 09:08 по мск. петербуржцы и гости города могут испытывать некоторые трудности с использованием онлайн-табло аэропорта Пулково. Отмечается, что расписание не получится посмотреть из-за проведения технических работ.

В заявлении указывается, что ознакомиться с информацией о статусе запланированного рейса можно на табло в терминале и на сайте авиакомпании, выполняющей перевозку.

Также на сайте приносят извинение «за временные неудобства». Когда сайт заработает в штатном режиме пока не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Самарканд — Москва, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.