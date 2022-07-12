Рейс АК «Россия» из Самарканда в Москву вернули в аэропорт из-за технических проблем

Рейс АК «Россия» из Самарканда в Москву вернули в аэропорт из-за технических проблем
Самолет приземлился в штатном режиме, никто не пострадал. Фото: авиакомпания "Россия"

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Самарканд — Москва, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Самарканд в 7:17 по местному времени (5:17 мск) и отправилось в Москву. Спустя почти два часа экипаж принял решение вернуться в Самарканд в связи с техническими проблемами. Как сообщает РИА Новости, самолет приземлился в штатном режиме, никто не пострадал.

В аэропорту уточнили, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 стоит на запасной полосе аэропорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково мужчина из Душанбе попытался пронести почти тысячу «брендовых» кепок и панам. В общей сложности, общий ущерб, причинённый компаниям-правообладателям, составил полмиллиона рублей.

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