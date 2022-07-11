В Пулково мужчина из Душанбе попытался пронести почти тысячу «брендовых» кепок и панам

В Пулково мужчина из Душанбе попытался пронести почти тысячу "брендовых" кепок и панам. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В Пулково мужчина из Душанбе попытался пронести почти тысячу "брендовых" кепок и панам. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В петербургском аэропорту «Пулково» задержали мужчину, прибывшего из Душанбе, который хотел пронести около тысячи кепок «известных брендов» для продажи.

Позже выяснилось, что все 939 головных уборов различных размеров и моделей оказались подделками. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Отмечается, что по прибытию в Петербург мужчина прошёл через «зелёный» коридор и заявил, что у него нет вещей для таможенного декларирования, однако при досмотре у него нашли 939 головных уборов, на которых были логотипы известных брендов. В общей сложности, общий ущерб, причинённый компаниям-правообладателям, составил полмиллиона рублей.

Гражданин и не думал сдаваться, до конца уверяя, что все эти головные уборы он везет себе и своим близким. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено административное дело. Из-за крупного ущерба речь здесь может идти и об уголовном деле.

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