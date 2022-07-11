Эскалатор раздавил палец полуторагодовалого ребенка в ТЦ «Мега Дыбенко»

Во время похода по ТЦ «Мега Дыбенко» в Кудрово женщину с двумя детьми ждала неприятность: ее полуторогодовалая дочка упала на эскалаторе и угодила пальцем в механизм, который раздавил фалангу.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в воскресенье вечером. Ребенка с травмированным пальцем доставили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Девочка проживает в поселке Павлово.

Врачи диагностировали у ребенка размозжение фаланги пальца левой кисти. В хирургическое отделение пострадавшая попала в состоянии средней степени тяжести.

По словам 43-летней матери, около 16 часов в ТЦ «Мега Дыбенко» она спускалась с двумя своими детьми по эскалатору, а дочка случайно споткнулась и упала, после чего ее рука попала в механизм.

Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июне во время репетиции торжественного шествия брига «Россия» по воде одна из зрительниц, увлекшись завораживающим зрелищем, зацепилась кольцом за ограждение и чуть не потерела палец.