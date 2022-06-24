На репетиции «Алых парусов» женщина чуть не потеряла палец из-за обручального кольца

На репетиции &#171;Алых парусов&#187; женщина чуть не потеряла палец из-за обручального кольца
На репетиции "Алых парусов" женщина чуть не потеряла палец из-за обручального кольца. Фото: Pxhere

Во время репетиции торжественного шествия брига «Россия» по воде одна из зрительниц, увлекшись завораживающим зрелищем, зацепилась кольцом за ограждение и после залила все кровью из пальца.

Так, женщина легко могла остаться и вовсе без пострадавшей части тела. Об этом сообщает «Дорожный инспектор.

Зрительница находилась у Дворцового моста и наблюдала за репетицией. И тут беда пришла, откуда не ждали — обручальное кольцо зацепилось за временное ограждение. В результате женщина серьезно повредила палец, — частичная ампутация с обильной кровопотерей.

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД оперативно организовали сопровождение пострадавшей до больницы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вечером 23 июня в Северной столице репетировали прохождение брига «Россия» в преддверии праздника выпускников «Алые паруса».

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