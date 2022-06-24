В Петербурге прошла пробная версия «Алых парусов»

В четверг, 23 июня, в Северной столице репетировали прохождение брига «Россия» в преддверии праздника выпускников «Алые паруса».

Уже на репетиции собралось множество горожан и гостей Петербурга, желающих посмотреть на захватывающие развивающиеся паруса судна. Так, некоторым даже удастся дважды стать свидетелями этого торжественного события, которое состоится сегодня, 24 июня.

Подготовка к генеральной репетиции началась в 20:10. Сначала развели Благовещенский мост, и спустя полчаса бриг «Россия» по новому маршруту проплыл мимо собравшихся зрителей.

Разведен мост был и второй раз, — это произошло около 1:25. Дворцовый тоже участвовал в подготовке в период с 20:45 до 1:10. Известно, что уже установлена пиротехника для самой ожидаемой части шоу — масштабного праздничного салюта.

Пока шла репетиция, была перекрыта Английская набережная и ещё несколько улиц. Для съемок торжественного шествия «Алых парусов» по воде будет использовано примерно 40 видеокамер.

Посмотреть трансляцию сегодняшнего мероприятия можно даже онлайн, в прямом эфире Пятого канала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 июня традиционно выпускники направятся на Дворцовую площадь. Там для них подготовили особую программу звезды шоу-бизнеса.