Что ждет выпускников на «Алых парусах» в 2022 году, и кто же будет ведущим концерта?

Что ждет выпускников на "Алых парусах" в 2022 году. Фото: Gazeta.SPb

Что ждет выпускников на "Алых парусах" в 2022 году. Фото: Gazeta.SPb

После ослабления хватки коронавируса в Санкт-Петербурге приняли решение провести ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Уже сегодня, 24 июня, величественный корабль из сказки проплывает по реке, и выпускники смогут насладиться свои заслуженным праздничным вечером в завершении школьной жизни.

Традиционно выпускники направятся на Дворцовую площадь. Там для них подготовили особую программу звезды шоу-бизнеса. После с Дворцовой набережной можно будет увидеть бриг с алыми парусами, который совершит торжественный проход по Неве. Шествие будут сопровождать фантастические залпы салюта.

В 2022 году следить за тем, кого допускать на «Алые паруса», будут строго. Предполагается, что праздник смогут посетить только выпускники и учителя. Посмотреть трансляцию праздника, включая концертную программу и пиротехническое шоу, можно и онлайн на Пятом канале в 22:00.

«Секретный гость» концертной программы в этом году…ведущий!

На «Алых парусах-2022» может присутствовать более 65 тысяч выпускников. Концертная программа на Дворцовой площади начнется в 22:00. Пока неизвестно, кто будет ее вести, до этого на протяжении 10 лет эта роль доставалась Ивану Урганту.

В программе запланировано обращение к выпускникам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, на которое отведено плюс-минус 15 минут. Основную часть концерта откроют молодые исполнители, а после на сцену выйдут звезды шоу-бизнеса: Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI& MAVIK.

Вспыхнет небо яркими огнями, взметнется алый парус

Самая долгожданная часть программы состоится в 00:40. Под пиротехническое шоу и музыкальное сопровождение совершит проход по Неве бриг «Россия», который является неизменным символом праздника «Алые паруса».

В 2022 году маршрут корабля запланирован от Дворцовой набережной со стороны Летнего сада до Эрмитажа, где он развернется у Дворцового моста и вернется обратно через Петропавловку. В процессе будут выполнятся некоторые секретные маневры, благодаря которым увидеть величественный бриг можно будет из разных точек города по-разному.

На чем доехать?

Также сегодня изменится режим работы общественного транспорта. Метрополитен будет работать круглосуточно, при этом интервалы движения поездов в ночное время составит от 3 до 7 минут. Также будут работать ночные автобусы и троллейбусы.

В ночь с 24 на 25 июня будут ходить автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 с 00:00 до 06:00 часов. При этом интервал движения составит не более 30 минут.

Из троллейбусов будет работать 46 номер. Он будет ходить ночью с интервалом движения не более чем в 27 минут.

Действующие ограничения движения в связи с «Алыми парусами»

За день до «Алых парусов», 23 июня, уже начали вводить некоторые ограничения для транспорта и пешеходов.

Так, с 20:00 до 20:35 движение не будет осуществляться по Благовещенскому мосту, а именно, по перекресткам Университетская набережная — набережная Лейтенанта Шмидта и Английская набережная — площадь Труда — съезды с Благовещенского моста, перекрытие Дворцового моста ожидается в 20:35.

Возобновление движения на перекрестках Университетская набережная — съезды с Дворцового моста и Дворцовый проезд — Дворцовая набережная — Адмиралтейская набережная запланировано на 15:00 субботы, 25 июня.

Об остальных ограничения движения информация размещена на сайте городского комитета по транспорту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вход на некоторые улицы центра Петербурга в день «Алых парусов» будет разрешен только выпускникам, а также организаторам, людям, живущим на перекрытых на улицах, и лицам, определенных оргкомитетом, заметила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина