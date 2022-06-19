Петербуржцам напомнили о перекрытии центра города для посторонних на «Алые паруса»

Петербуржцам напомнили о перекрытии центра города для посторонних на &#171;Алые паруса&#187;
Петербуржцам напомнили о перекрытии центра города для посторонних на "Алые паруса". Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Скоро в Петербурге пройдет праздник выпускников «Алые паруса», в связи с тем вице-губернатор города Ирина Потехина напомнила о перекрытии части центральных улиц города.

Потехина подчеркнула, что вход на некоторые улицы центра Петербурга в день «Алых парусов» будет разрешен только выпускникам, а также организаторам, людям, живущим на перекрытых на улицах, и лицам, определенных оргкомитетом. Об этом и многом другом вице-губернатор рассказала на странице «ВКонтакте».

Потехина заявила, что даже несмотря на снятие пандемийных ограничений, во время «Алых парусов» Дворцовая площадь и Дворцовая набережная будет отдаваться в полное распоряжение выпускников, так как они «на этом празднике главные». Вице-губернатор напомнила, что из-за коронавируса и толпы зрителей, которая наблюдалась в предыдущие годы, «у ребят было мало шансов почувствовать, что это их праздник».

По словам Потехиной, 24 июня на празднике соберутся около 60 тысячи человек, которые являются выпускниками школ, колледжей, а также педагогами. В этом году на праздник выдают по одному билету. Потехина напомнила, что особыми гостями праздника в 2022 году станут выпускники из Мариуполя, а также гости из регионов.

Отдельная безопасная площадка на празднике будет выделена для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стала известна дата проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса». В 2022 году праздник утвержден на 24 июня.

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