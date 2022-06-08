В Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» утвержден на 24 июня

В Петербурге праздник выпускников &#171;Алые паруса&#187; утвержден на 24 июня
В Петербурге праздник выпускников "Алые паруса" утвержден на 24 июня. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Сегодня, 8 июня, стала известна дата проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса».

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга о дате проведения праздника выпускников школ «Алые паруса», которая в этом году назначена на 24 июня.

Документом утверждается обновленный состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия.

Отмечается, что формат и точное место проведения «Алых парусов» определит оргкомитет исходя из эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что школьники и сопровождающие могут попасть на «Алые паруса» бесплатно, но каждый год в Санкт-Петербурге находятся спекулянты, которые стараются заработать на продаже билетов любому, кто захочет их приобрести. В этом году пригласительные продают за 2000 рублей.

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