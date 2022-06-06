Спекулянты торгуют бесплатными билетами на «Алые паруса»

Главный праздник выпускников школ Петербурга «Алые паруса» пройдет в ночь на 25 июня.

Школьники и сопровождающие могут попасть на «Алые паруса» бесплатно. Остальным же советуют смотреть праздник по телевизору. Но каждый год в Петербурге находятся спекулянты, которые стараются заработать на продаже билетов любым желающим, пишет Патрульный Петербурга. В этом году пригласительные продают за 2000 рублей.

«Попасть на мероприятие сможет каждый, при наличии билета», — говорится в одном из объявлений.

Однако на деле все не так просто. Год назад вице-губернатор Борис Пиотровский предупреждал, что людей, незаконно попавших на праздник, будет очень легко вычислить. За это грозит ответственность.

Кроме того, нередко желающие попасть на «Алые паруса» попадаются на удочку мошенников. Вместо настоящих пригласительных горожанам продают поддельные билеты, а иногда они и вовсе ничего не получают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бриг «Россия» пришвартовался к петербургской дамбе для подготовки к «Алым парусам».