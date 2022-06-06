Бриг «Россия» пришвартовался к петербургской дамбе для подготовки к «Алым парусам»

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Бриг "Россия" готовится к "Алым парусам". Фото: Baltphoto, Дарья Иванова

Бриг «Россия» будут готовить к участию в празднике выпускников школ «Алые паруса» на петербургской дамбе.

Сегодня главный символ «Алых парусов» пришвартовался к причалу судопропускного сооружения С-1. Пока корабль будет на дамбе, на нем установят световое и музыкальное оборудование. Также перед праздником планируется провести тренировочные выходы. Об этом сообщила Дирекция КЗС.

Бриг «Россия» пришвартовался к дамбе. Фото: скриншот видео Дирекции КЗС

В дирекции отметили, что рады помочь в организации самого главного и долгожданного праздника всех школьников-выпускников Северной столицы.

Праздник «Алые паруса» пройдет на Неве в ночь на 25 июня. Кульминацией шоу будет проход брига «Россия» по главной реке Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Алые паруса» и его трансляция в прямом эфире обойдутся Северной столице почти в 35 миллионов рублей.

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