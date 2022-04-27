Праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 24 июня

Петербургские власти определились с датой проведения праздника выпускников «Алые паруса» в 2022 году.

Смольный намерен провести «Алые паруса» для петербургских выпускников 24 июня. Об этом говорится в проекте постановления правительства, сейчас документ на антикоррупционной экспертизе.

Праздник и его трансляция в прямом эфире обойдутся Северной столице почти в 35 миллионов рублей. Городу не придется выделять дополнительные средства из бюджета.

Заниматься подготовкой к «Алым парусам» будет оргкомитет, в который войдут глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова, гендиректор Водоканала Сергей Волков, а также главы комитетов по культуре, здравоохранению и благоустройству.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в российских школах с 1 сентября будут еженедельно исполнять гимн.