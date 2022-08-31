Песков рассказал о мошенниках, «загипнотизировавших» его дочь

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о случае мошенничества, произошедшем с его дочерью.

Девушка попала на уловку мошенников в прошлом году. Песков поделился, что тогда злоумышленники обманом заставили ее назвать все свои ПИНы. Об этом представитель Кремля заявил, выступая в ходе марафона «Знание. Сила», пишут РИА Новости.

Песков заметил, что мошенники хорошо владеют искусством убеждения.

«Эти люди умеют убеждать, это тоже талант. Это талант, который используется не в благой цели, а в преступной», — считает Песков.

По словам самой дочери политика, это был как гипноз, и она даже ничего не поняла. Тогда с ее двух карточек сняли деньги. Однако в той ситуации хорошо среагировали службы безопасности банков, и все удалось вернуть. Поймали или нет злоумышленников на настоящий момент неизвестно.

По словам Пескова, его дочь знала, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в цифровом плане, но сила убеждения иногда побеждает знание.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы Петербурга обратилась начальник-закупок «Центра региональных международных закупок», которая сообщила о краже в 3 035 000 рублей.