Из квартиры на Бухарестской пропали доллары, трубка, коллекционная монета и орден ВОВ

Из квартиры на Бухарестской пропали доллары, трубка, коллекционная монета и орден ВОВ. Фото: Unsplash

Из квартиры на Бухарестской пропали доллары, трубка, коллекционная монета и орден ВОВ. Фото: Unsplash

В правоохранительные органы Фрунзенского района обратилась начальник-закупок «Центра региональных международных закупок», которая сообщила о краже в 3 035 000 рублей.

Из квартиры на Бухарестской улице, 86, корпус 1 злоумышленники вынесли крупную сумму денег в долларах, рублях и фунтах стерлингов, прихватив с собой коллекционную монету и курительную трубку. Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию 30 августа ночью обратилась 49-летняя петербурженка.

По словам женщины, с 5 часов дня 27 августа по 10 часов вечера 28 августа неизвестный мужчина проник в принадлежащую ей трехкомнатную квартиру, расположенную на 4 этаже 9 этажного дома. После этого с места происшествия пропали 350 долларов США, 400 000 рублей, 200 британских фунтов стерлингов, курительная трубка из слоновой кости и дерева, ювелирные изделия, а также коллекционная золотая монета Николая II и орден ВОВ-II степени.

В общей сложности сумма ущерба составила 3 035 000 рублей. Был сделан запрос в военкомат Фрунзенского района Петербурга на получение архивных справок о наградах родственников заявителя.

Правоохранители просмотрят видеозапись, сделанную с парадной. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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