В Петербурге нашли грабителя, укравшего выручку из кассы «Инвитро»

Петербургская полиция поймала одного из грабителей, обнесших медицинский центр в Красногвардейском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в грабеже задержан 30-летний мужчина из Тверской области. Его задержали у дома на Большой Разночинной улице. В прошлом он уже попадался полиции за кражу в супермаркете в ТЦ «Пик». С апреля он находится под подпиской о невыезде. Остальных преступников разыскивают.

Напомним, ограбление медцентра «Инвитро» на Заневском проспекте произошло 19 августа. Неизвестные ворвались в помещение, где применили физическую силу к администратору и обчистили кассу. Однако добыча оказалась не такой большой, как они рассчитывали, — всего 6600 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что безработный петербуржец с килограммом наркотиков попался полиции.