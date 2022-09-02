В Петербурге нашли грабителя, укравшего выручку из кассы «Инвитро»

В Петербурге нашли грабителя, укравшего выручку из кассы &#171;Инвитро&#187;
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургская полиция поймала одного из грабителей, обнесших медицинский центр в Красногвардейском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в грабеже задержан 30-летний мужчина из Тверской области. Его задержали у дома на Большой Разночинной улице. В прошлом он уже попадался полиции за кражу в супермаркете в ТЦ «Пик». С апреля он находится под подпиской о невыезде. Остальных преступников разыскивают.

Напомним, ограбление медцентра «Инвитро» на Заневском проспекте произошло 19 августа. Неизвестные ворвались в помещение, где применили физическую силу к администратору и обчистили кассу. Однако добыча оказалась не такой большой, как они рассчитывали, — всего 6600 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что безработный петербуржец с килограммом наркотиков попался полиции.

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