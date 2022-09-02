Безработный петербуржец с килограммом наркотиков попался полиции

Правоохранители Красногвардейского района задержали мужчину, подозреваемого в покушении на наркосбыт.

Как стало известно Gazeta.SPb, в среду полиция раскрыла уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков, которое было возбуждено еще в начале июля. Предполагаемого преступника задержали у дома на улице Краснодонской. При себе у 35-летнего безработного петербуржца был крупный сверток.

Экспертиза показала, что в свертке был килограмм наркотической смеси. Накануне следственные органы возбудили уже другое уголовное дело — по статье о покушении на наркосбыт.

Минувшей ночью задержанного поместили в изолятор. В прошлом мужчина был судим за кражу, грабеж и по делу о наркотиках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге девятиклассница отравилась парацетамолом.