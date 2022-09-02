В Петербурге девятиклассница отравилась парацетамолом

В Петербурге девятиклассница отравилась парацетамолом
Фото: unsplash

В Кировском Петербурга 15-летняя местная жительница попала в больницу с отравлением таблетками.

Школьницу госпитализировали в днем в четверг, 1 сентября, из своей квартиры на улице Лени Голикова. У девочки диагностировали острое пероральное отравление лекарственным препаратом. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

Медики детской больницы сообщили о произошедшем в полицию. Сама девятиклассница рассказала стражам порядка, что 29 августа она приняла несколько таблеток парацетамола, из-за чего ей стало плохо.

Правоохранители выяснили, что девочка проживает в неполной, но благополучной семье. На учете в ПДН она не состоит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что избитый в Сестрорецке мужчина попал в больницу с разорванной селезенкой. Неизвестного, напавшего на петербуржца, разыскивают.

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В Петербурге девятиклассница отравилась парацетамолом
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