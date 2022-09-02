Избитый в Сестрорецке мужчина попал в больницу с разорванной селезенкой

Полицейские Курортного района разыскивают неизвестного, серьезно избившего местного жителя.
Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в городскую больницу №40 привезли избитого 34-летнего мужчину. Его госпитализировали в тяжелом состоянии из квартиры на улице Володарского, 52, в Сестрорецке. Врачи диагностировали пострадавшему разрыв селезенки.
Медики сообщили об этом в полицию. Пострадавший рассказал правоохранителям, что его избил неизвестный.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, злоумышленника разыскивают.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подростка с разбитой головой увезли в больницу после ДТП во Фрунзенском районе. Инцидент произошел на перекрестке улицы Бухарестской и проспекта Славы. Под колеса автомобиля попал 16-летний мальчик.