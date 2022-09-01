Подростка с разбитой головой увезли в больницу после ДТП во Фрунзенском районе

Подростка с разбитой головой увезли в больницу после ДТП во Фрунзенском районе
Подростка с разбитой головой увезли в больницу после ДТП во Фрунзенском районе. Фото: Baltphoto

Несовершеннолетний в тяжелом состоянии попал на больничную койку после того, как попал под колеса автомобиля во Фрунзенском районе.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на перекрестке улицы Бухаресткой и проспекта Славы. Под колеса автомобиля попал 16-летний мальчик.

Выяснилось, что 31 августа около 17:51 на регулируемом перекрестке 59-летний столяр парка развлечений находился за рулем «Dodge Caravan». Мужчина ехал от улицы Пражской к улице Будапештской, как вдруг вне зоны пешеходного перехода выскочил подросток, который хотел перебежать проезжую часть без сопровождения взрослых.

В результате мальчик попал под машину. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, УГМ, а также ушиб затылочной и височной области. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали в больницу Раухфуса.

Также известно, что водитель за 2022 год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 4 раза за превышение установленной скорости.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе произошло ДТП, в результате которого воспитанница детского сада получила сотрясение мозга.

дети дтп новости СПб фрунзенский район


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге РЖД могли бы решить проблему контейнерных перевозок
Подростка с разбитой головой увезли в больницу после ДТП во Фрунзенском районе
Петербуржцы покупают на День знаний букеты цветов вдвое дороже, чем год назад
Apple планирует отключить часть экрана и освободить место под Face ID на ...
Индустрия секс-игрушек в Петербурге не сломилась под гнетом санкций
В Ленобласти за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели более тысячи человек
Еще почти 50 тысяч россиян подхватили коронавирусную инфекцию за сутки
За сутки в Петербурге скончалось 19 горожан с коронавирусом