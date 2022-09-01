Подростка с разбитой головой увезли в больницу после ДТП во Фрунзенском районе

Подростка с разбитой головой увезли в больницу после ДТП во Фрунзенском районе. Фото: Baltphoto

Подростка с разбитой головой увезли в больницу после ДТП во Фрунзенском районе. Фото: Baltphoto

Несовершеннолетний в тяжелом состоянии попал на больничную койку после того, как попал под колеса автомобиля во Фрунзенском районе.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на перекрестке улицы Бухаресткой и проспекта Славы. Под колеса автомобиля попал 16-летний мальчик.

Выяснилось, что 31 августа около 17:51 на регулируемом перекрестке 59-летний столяр парка развлечений находился за рулем «Dodge Caravan». Мужчина ехал от улицы Пражской к улице Будапештской, как вдруг вне зоны пешеходного перехода выскочил подросток, который хотел перебежать проезжую часть без сопровождения взрослых.

В результате мальчик попал под машину. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, УГМ, а также ушиб затылочной и височной области. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали в больницу Раухфуса.

Также известно, что водитель за 2022 год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 4 раза за превышение установленной скорости.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе произошло ДТП, в результате которого воспитанница детского сада получила сотрясение мозга.