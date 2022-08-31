На Маршала Захарова Ford Kuga сбил четырехлетнюю девочку, переходившую дорогу с мамой

На Маршала Захарова Ford Kuga сбил четырехлетнюю девочку, переходившую дорогу с мамой. Фото: Pxhere

На Маршала Захарова Ford Kuga сбил четырехлетнюю девочку, переходившую дорогу с мамой. Фото: Pxhere

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого воспитанница детского сада получила сотрясение мозга.

Как стало известно Gazeta.SPB, по нерегулируемому пешеходному переходу четырехлетний ребенок переходил дорогу с мамой, но это не смогло предотвратить страшного инцидента.

Все произошло 30 августа на улице Маршала Захарова. В полицию обратился сам 41-летний виновник ДТП. Он рассказал, что около 16:50, двигаясь на Ford Kuga от проспекта Кузнецова к Брестскому бульвару, сбил маленькую девочку.

Ребёнка в состоянии средней тяжести на скорой помощи доставили в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины носа и подбородка.

Известно, что водитель до этого неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на трассе «Кола» в Ленинградской области фура влетела в кроссовер. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала четырехлетняя пассажирка последнего автомобиля.