Ребенок пострадал в ДТП с фурой на трассе «Кола»

Ребенок пострадал в ДТП с фурой на трассе &#171;Кола&#187;
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На трассе «Кола» в Ленинградской области фура влетела в кроссовер. В ДТП пострадал ребенок.

Как стало известно Gazeta.SPb, большегруз и легковушка столкнулись накануне в 16:00 на федеральной трассе в Волховском районе. «Вольво» с полуприцепом выехал на перекресток, проигнорировав красный сигнал светофора, и врезался в автомобиль «Тойота», ехавший по правилам.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала четырехлетняя пассажирка кроссовера. Она получила тяжелые травмы и сейчас находится в волховской ЦРБ.

Водитель фуры, как выяснила дорожная полиция, в последние полтора года дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка, все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более 180 человек эвакуировали из «заминированных» судов и больниц в Петербурге.

авария дтп ленобласть пострадавшие ребенок трасса кола


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ребенок пострадал в ДТП с фурой на трассе «Кола»
Big data Tele2: зумеры учатся онлайн в два раза активнее миллениалов
В Петербурге мужчину поймали на даче взятки в 200 тысяч за устройство сына ...
Работник крупной компании в Петербурге признался в смертельном избиении
В Пикалево задержали насильника женщины из Вологодской области
Джонни Депп и Анджелина Джоли сыграют свадьбу в Санкт-Петербурге
В Петербурге ищут развратника, пристававшего к девочке в поселке Песочный
На станции метро «Гостиный Двор» взрослый мужчина лапал детей