Ребенок пострадал в ДТП с фурой на трассе «Кола»

На трассе «Кола» в Ленинградской области фура влетела в кроссовер. В ДТП пострадал ребенок.

Как стало известно Gazeta.SPb, большегруз и легковушка столкнулись накануне в 16:00 на федеральной трассе в Волховском районе. «Вольво» с полуприцепом выехал на перекресток, проигнорировав красный сигнал светофора, и врезался в автомобиль «Тойота», ехавший по правилам.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала четырехлетняя пассажирка кроссовера. Она получила тяжелые травмы и сейчас находится в волховской ЦРБ.

Водитель фуры, как выяснила дорожная полиция, в последние полтора года дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка, все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более 180 человек эвакуировали из «заминированных» судов и больниц в Петербурге.