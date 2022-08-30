Более 180 человек эвакуировали из «заминированных» судов и больниц в Петербурге

Более 180 человек эвакуировали из &#171;заминированных&#187; судов и больниц в Петербурге
Полиция искала бомбы в 25 объектах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге анонимные минеры заставили полицию побегать по городским судам и больницах в поисках взрывчатки.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне с 9 утра до 18 вечера в правоохранительные органы неоднократно звонили и писали о заминировании объектов в Петербурге.

Бомбы якобы были в 21 городском суде и четырех медицинских учреждениях. Полиция начала проверку, на время которой из судов и больниц эвакуировали 182 человек.

Сотрудники полиции тщательно осмотрели помещения всех «заминированных» зданий, но ничего подозрительного так и не нашли. Сообщения оказались ложными.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге женщину госпитализировали с ножевым после драки с мужем. Ей диагностировали проникающее ножевые ранение брюшной полости и перелом ребра.

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