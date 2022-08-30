В Петербурге женщину госпитализировали с ножевым после драки с мужем

Из квартиры в Красногвардейском районе в больницу увезли 32-летнюю женщину с ножевым ранением.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицию и скорую помощь в квартиру на проспекте Металлистов, 38, вызвала сестра пострадавшей, сообщив о драке.

Пока правоохранители ехали, 36-летний муж пострадавшей успел ударить ее ножом в живот. Женщину госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости и сломанным ребром.

Супруга госпитализированной задержали на месте происшествия. После допроса его оставили в отделе для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ссора между соседями на улице Ярослава Гашека закончилась резней. После сообщения медиков о произошедшем полицейские посетили квартиру и задержали двоих соседей пострадавшего: 50-летнюю женщину и 48-летнего мужчину.