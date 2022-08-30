Ссора между соседями на улице Ярослава Гашека закончилась резней

Во Фрунзенском районе мужчина получил нож в живот от двух соседей.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем из квартиры в доме 8/1 по улице Ярослава Гашека госпитализировали 64-летнего мужчину. Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе диагностировали ему тяжелое ножевое ранение живота с повреждением печени и желудка.

После сообщения медиков о произошедшем полицейские посетили квартиру и задержали двоих соседей пострадавшего: 50-летнюю женщину и 48-летнего мужчину. Их оставили в отделе для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге разыскивают мать, бросившую коляску с ребенком у Финского залива. Очевидцы сразу вызвали скорую и полицию.