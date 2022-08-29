В Петербурге разыскивают мать, бросившую коляску с ребенком у Финского залива

На берегу залива на юго-западе Петербурга нашли коляску с маленьким ребенком. Поиском его матери занимаются полицейские.

Коляска с плачущей девочкой нашли в кустах на берегу Финского залива в районе дома 82 по улице Маршала Казакова. Очевидцы сразу вызвали скорую и полицию. Медики забрали полуторагодовалую малышку в больницу, а полицейские начали работу на месте происшествия, пишет «Фонтанка».

По данным «Невских новостей», в коляске правоохранители нашли бутылку водки и документы на имя женщины из Псковской области. В прошлом мать девочки уже попадала в поле зрения полиции за неисполнение родительских обязанностей. Некоторое время девочка жила в доме ребенка в Красногвардейском районе, а после мать забрала ее в квартиру на Искровском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врачи Педиатрического университета спасли руку мальчика, попавшую в газонокосилку.