Врачи Педиатрического университета спасли руку мальчика, попавшую в газонокосилку

Врачи Педиатрического университета спасли руку мальчика, попавшую в газонокосилку
Фото: pixabay

Подросток из Всеволожска попал к врачам Педиатрического университета в Петербурге, где ему восстановили пострадавшую от газонокосилки руку.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, 11-летний мальчик едва не лишился руки из-за неосторожного обращения с газонокосилкой. Его привезли в университет из Всеволожска.

Школьнику диагностировали неполную ампутацию пальца на левой руке, открытый перелом фаланги того же пальца и множественные рубленые раны. После мальчика ждала пятичасовая операция. Врачи восстановили пальцы и установили металлоостеосинтез.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что окровавленный петербуржец пришел к бабушке и пожаловался на возлюбленную, ударившую его ножом. Пенсионерка сразу вызвала скорую помощь, которая забрала мужчину в больницу с проникающим ранением живота и ранением селезенки. Состояние оценивается как тяжелое.

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