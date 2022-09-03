Диетолог Тихомирова перечислила основные признаки проблем со здоровьем

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова посоветовала не игнорировать такие признаки серьезных проблем со здоровьем, как быстрое похудение без причины или набор веса, проблемы с аппетитом и сильная жажда.

Специалист заявила в беседе с агентством «Прайм», что один из самых опасных признаков ухудшения здоровья — резкая потеря веса, когда человек начинает худеть при обычном питании. Это может указывать на какое-либо системное заболевание, к примеру, туберкулез, онкологию или тиреотоксикоз. Поэтому данный симптом требует срочного обращения к врачу. Если не пройти обследование, то все может закончиться смертью.

Следует понимать, что человек, как и любое млекопитающее, регулярно испытывает чувство голода. Аппетит тоже может отражать состояние здоровье. Если пропал аппетит и желание употреблять белковую пищу, появилась тошнота и состояние, напоминающего похмелье, то это может говорить о системной интоксикации на фоне заболевания.

Быстрый набор веса также не считается хорошим признаком. Избыточное питание вызывает у человека множество болезней, таких как подагра, повышенное артериальное давление, сахарный диабет второго типа, боли в суставах, отечность всего тела, проблемы с венами, одышка, повышенный пульс, проблемы с щитовидной железой.

Кроме того, стоит забеспокоиться при появлении нарастающего чувства жажды. Желание пить воду литрами и быстрое повышение уровня сахара в крови сигнализирует о начале сахарного диабета первого диабета. Обычно это заболевание встречается у молодых людей, но довольно быстро диагностируется.

С еще одним опасным признаком могут столкнуться только курильщики с большим стажем. За годы курения у человека может появиться такое грозное заболевание, как облитерирующий эндартериит — хроническое сужение артерий. Оно проявляется в виде чувства онемения ног, стоп, голени, мурашек, снижения чувствительности ног, повышенной зябкости. Если такие симптомы появились, то следует обратиться за помощью к врачу-флебологу. Отсутствие лечения может привести к прогрессированию болезни и ампутации конечностей.

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