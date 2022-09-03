Врач Кашух дала россиянам советы по адаптации к осенней погоде

Осень в этом году дала о себе знать не только по календарю, но и по погодным изменениям. Во многих российских регионах жара резко сменилась похолоданием. О том, как правильно адаптировать организм к осени, рассказала врач, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По словам медика, тяжелее всего внезапную смену погоды переносят взрослые и дети, вернувшиеся из отпуска на теплых курортах. По возвращении им придется столкнуться с двойным стрессом: психологическим из-за начала работы или учебы и физическим из-за более резкой акклиматизации. Слова специалиста приводят «Известия».

При этом на каждом адаптация к холодам отражается по-разному: состояние зависит от возраста человека, здоровья организма и даже психологического настроя. Эти факторы влияют на возникновение акклиматизации и тяжесть ее симптомов. Кашух отметила, что люди, у которых нет хронических заболеваний, привыкают к похолоданию за неделю, иногда две.

Акклиматизация может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, головной боли и перебоях в работе сердца. Дефицит солнечного света легко может вызвать раздражительность и подавленное состояние. Чтобы быстрее привыкнуть к новому сезону, врач предложила придерживаться нескольких простых, но эффективных правил.

Так, для начала следует выделить больше времени для отдыха. Переутомление может усугубить ситуацию, поэтому сон должен быть полноценным — не менее 7-8 часов. Следующий важный пункт — теплая одежда. Выбирая, что надеть при выходе на улицу, следует ориентироваться только на свое восприятие погоды, а не на внешний вид окружающих. Кроме того, помочь организму пережить осеннюю акклиматизацию поможет ограничение количества потребляемого кофе и полный отказ от алкоголя.

Кашух также обратила внимание на то, что слабость, усталость и боли в голове могут указывать не только на акклиматизацию, но и на коронавирусную инфекцию.

«Если состояние ухудшается, необходимо посетить врача, сдать ПЦР-тест на COVID-19. Даже у полностью вакцинированного человека есть вероятность заболеть коронавирусом», — добавила врач.

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