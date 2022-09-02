Диетолог Гинзбург назвал популярные заблуждения о правильном питании

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о существовании множества необоснованных убеждений о вреде ряда продуктов, которые советуют исключать при правильном питании.

Специалист рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», существует несколько типов питания, которые определяются целью, которую хочет достигнуть человек. Например, под здоровым питанием подразумевается желание человека поддерживать здоровье организма при помощи пищи. А чтобы увеличить продолжительность жизни, следует придерживаться антиэйдж-питания. По словам диетолога, этот тип питания близок к здоровому, но учитывает особенности возраста и пола. Питание с целью улучшения мышечной массы и спортивных показателей называется спортивным.

Гинзбург отметил, что при выборе типа питания человек должен учитывать особенности пола и возраста. К примеру, женщинам детородного возраста рекомендуется разнообразить меню продуктами, богатыми железом. Но в возрасте старше 50 лет мужчинам и женщинам, наоборот, следует снизить потребление таких продуктов.

В отношении правильного питания существует много заблуждений. Одним из них является заблуждение о том, что растительные масла более полезны, чем животные. Однако на деле все совсем не так: растительные масла тоже могут оказывать негативное влияние на организм. Речь идет о подсолнечном, кукурузном и соевом маслах, которые способны перегрузить организм омега-6 жирными кислотами.

«Животные жиры, однако, не так уж и вредны, особенно для тех, кто занят физической активностью и умеренно потребляет сахар и сахаросодержащие продукты», — подчеркнул специалист.

Правильно питание, по словам Гинзбурга, всегда строится на осознанных ограничениях. Но есть продукты, потребление которых рекомендуется увеличить или снизить. Так, для здоровья организма, необходимы морская рыба, сложные углеводы, овощи, фрукты, ягоды, зелень и кисломолочные продукты. А вот исключить надо красное и жареное мясо, подсолнечное масло, трансжиры и продукты с высоким содержанием сахара и гликемическим индексом.

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