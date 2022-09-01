Эксперт предостерегла, что привычные мелкие травмы могут привести к смерти

Мелкие, безобидные на первый взгляд, травмы могут привести к летальному исходу. Через ссадины, порезы и другие подобные повреждения можно заразиться столбняком, который очень опасен для человека.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух предупредила, что в сезон сбора урожая столбняком можно заразиться, в том числе, через попадание почвы на открытый поврежденный участок кожи. Об этом специалист поделилась с «Известиями».

Что такое «столбняк», и чем он так опасен

Столбняк представляет собой острое инфекционное заболевание нервной системы, его вызывает столбнячная палочка Clostridium tetani. Как правило, она находится в почве и кишечнике животных. Человек может заболеть этим опасным заболеванием через через раневую поверхность, рассказала эксперт.

Разрастаясь, столбнячная палочка выделяет сильнейший токсин, именуемый тетаноспазмином, который атакует периферические нервные окончания, а затем и всю центральную нервную систему человека. По словам врача, этот процесс необратим, он приводит к судорогам и тяжелейшим мышечным спазмам, которые вызывают остановку дыхания.

Инкубационный период заболевания составляет от 3 дней до 3 недель. Инфекцию рискуют подхватить все непривитые дети и взрослые, а также те, кто получил вакцину более 10 лет назад или не имеют необходимого уровня антител.

План действий на случай угрозы заражения

При попадании в рану почвы, частичек навоза или ржавого предмета, а также при укусе животного специлист настоятельно советует сразу же обратиться к врачу. При этом ранка совсем не обязательно может быть большой. Глубокий прокол или порез мягких тканей тоже несет опасность для человека. В таких случаях создаются бескислородные условия, которые благоприятствуют развитию столбняка. Также Кашух рекомендовала быть осторожными с ожогами, так как они тоже могут пропустить инфекцию в организм.

Если грязь все-таки попала в рану, необходимо промыть ее проточной водой и доступными антисептическими средствами, после чего в кратчайшие сроки пройти осмотр у врача. Несвоевременная диагностика и запоздалое лечение столбняка в ряде случаев могут привести к летальному исходу, заключила врач.

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