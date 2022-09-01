Врач объяснил, как холод влияет на самочувствие людей с больным сердцем

В первый день осень холод похолодание на территории Санкт-Петербурга и других российских городов достигло апогея. После высоких, жарких температур люди столкнулись с дождем и сильным ветром. Не все переносят такие перепады хорошо.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что подобное снижение температур может крайне негативно сказать на здоровье людей, страдающих от болезней сердца и легких. Об этом эксперт поделился с РИА Новости.

По словам специалиста, при наличии указанных проблем со здоровьем за резким похолоданием может следовать слабость в теле и одышка из-за нехватки кислорода.

Как отметил Тяжельников, резкие перепады всегда являются стрессом для организма. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и страдающих легочными заболеваниями может повышаться внутричерепное и артериальное давление, а также возникать головная боль, тошнота, приступы стенокардии. Более того, отметил эксперт, не исключены и более серьезные обострения заболеваний.

У здоровых людей тоже есть риски ухудшения самочувствия, поэтому подготовиться к изменению погодных условий стоит всем. Врач посоветовал утеплиться, чтобы не получить переохлаждение, которое резко угнетает иммунитет и открывает путь для простудных заболеваний.

Также эксперт рекомендует заменить специальные препараты для профилактики простуды в рационе на сбалансированное питание. Особенное внимание нужно обратить на употребление овощей и фруктов, которые должны составлять значительную долю в ежедневном меню. Нельзя забывать про качественный сон, который тоже играет немаленькую роль в сохранении здоровья. А вот стрессы и переутомления по возможности нужно исключить.

Людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями нужно регулярно отслеживать свое артериальное давление и соблюдать все предписания врача, а также брать с собой лекарства на случай обострения.

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