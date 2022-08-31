Психолог раскрыл несколько неочевидных причин проблем с памятью

Проблемы с памятью преследуют не только пожилых или людей, переживших травмы. Здоровая молодежь жалуется на эту проблему все чаще. Оказывается, есть причины, по которым запомнить что-либо становится все труднее и труднее.

Психолог Эдуард Мавлютов в беседе с «Лентой.ру» назвал неожиданные причины ухудшения памяти. Среди них — хронический недосып и любовь к гаджетам.

По словам эксперта, проблемы с памятью и работой мозга у молодых людей зачастую связаны с неосознанным нарушением нормального и здорового образа жизни. Устранить их намного легче, чем кажется.

Многозадачность и стресс не в плюс

Мавлютов заметил, что постоянный информационный поток перегружает мозг. То есть он, как компьютер, начинает зависать, а человек одновременно пытается решить несколько поставленных задач, от чего продуктивность значительно уменьшается. При этом в мозг постоянно поступает информация. Эксперт подчеркнул, что многозадачность уже признана неэффективной, потому что из-за нее мозг начинает работать хуже. Здесь и вплывают снижение памяти, внимательность и даже нервные расстройства.

Эмоциональное переутомление, стрессы и авитаминоз тоже негативно сказывается на работе мозга. Чтобы память не подводила, необходимо потреблять витамины группы B, которые защищают клетки от старения и обеспечивают нормальную работу центральной нервной системы. Когда человек пребывает в стрессе, блокируются многие физиологические процессы, связанные с памятью, отметил специалист.

Вредный лайфстайл

Еще одна причина трудностей с запоминанием — хронический недосып. Если человек спит мало, то мозг попросту не успевает восстановиться и синтезировать новые клетки.

Вредная пища и напитки с кофеином отнюдь не способствуют адекватной работе мозга, так как в еде с пищевыми красителями может содержаться алюминий. Он, по словам Мавлютова, постепенно накапливается в организме и плохо выводится.

Работа мозга страдает от длительного и бесконтрольного приема транквилизаторов, седативных и антигистаминных препаратов, а также нейролептиков. Противопоказаны также курение, алкоголь и наркотики. В заключении специалист рассказал о любви к гаджетам, от которой память человека тоже страдает. Все дело в том, что необходимые данные находятся на одном месте, в связи с чем человек не использует возможности своего мозга на все 100%. Мавлютов пояснил, что в таком состоянии мозг экономит ресурсы и работоспособность, а это приводит к его расслаблению и снижению функций.

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