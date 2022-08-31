В Минпросвещения РФ школьникам запретили использовать телефоны во время уроков

В Минпросвещения РФ школьникам запретили использовать телефоны во время уроков. Фото: Pxhere

В Минпросвещения РФ школьникам запретили использовать телефоны во время уроков. Фото: Pxhere

С начала учебного года российским школьникам запрещается использовать смартфоны на уроках.

Соответствующее распоряжение озвучил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании. По его мнению, телефонами учащимся нельзя пользоваться согласно новым санитарным правилам.

Как отметил Кравцов, это правило было введено для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий. В случае, если есть необходимость связаться с родителями, то можно сделать это во время перемены.

Также эксперт добавил, что использование мобильных телефонов негативно влияет на здоровье детей. На сегодняшний день, не планируется вводить в школах пользование электронными учебниками и тетрадями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас нет оснований для введения дистанционного образования в российских школах и на работах, считают в Минздраве.