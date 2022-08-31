В Минздраве заявили, что оснований для введения дистанта в школах и на работе нет

В Минздраве заявили, что оснований для введения дистанта в школах и на работе нет. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Минздраве заявили, что оснований для введения дистанта в школах и на работе нет. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов успокоил россиян: основания для введения дистанционного образования в российских школах и на работах в настоящий момент отсутствуют.

Таким образом школьников и сотрудников офисов пока не планируют переводить в онлайн-формат из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Чуланов, с июля в России отмечается рост заболеваемости COVID-19, но настоящее время нет оснований для повторного введения таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение.

Кроме того, специалист напомнил, что соблюдение масочного режима сейчас является обязательным в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов. Пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями также рекомендуется носить маски в общественных местах.