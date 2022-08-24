Петербургские власти объяснили, почему школы пытались избежать дистанта в этом году

Петербургские власти объяснили, почему школы пытались избежать дистанта в этом году. Фото: unsplash

Петербургские власти объяснили, почему школы пытались избежать дистанта в этом году. Фото: unsplash

С 1 сентября петербургские школьники выходят на учебу в «оффлайн» формате. По мнению властей города, крайне важно было не допустить полностью дистанционного образования.

Вице-губернатор города Ирина Потехина заявила, что от удаленки страдали больше всего родители школьников. Кроме того такое образование негативно сказывалось на экономике, поэтому сейчас было важно избежать повторения этого опыта. Об этом пишет «МК в Питере».

Дистанционное обучение вводилось в Петербурге на время пандемии, и возвращение к очному формату стало просто праздником, заметила Потехина.

«Очень долго у нас были запрещены групповые выходы детей куда бы то ни было, сейчас прямо за счастье, что можно выходить классами», — заметила вице-губернатор.

Другие ограничения тоже накладывали отпечаток на образовательный процесс. Например, смещенное расписание, когда уроки ставили так, чтобы разные классы не пересекались между собой.