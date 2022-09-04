Петербургским грибникам не повезло в поисках грибов даже после дождей

Петербургским грибникам не повезло в поисках грибов даже после дождей. Фото: группа "ВКонтакте"/"Грибы и грибники СПБ"

Петербургским грибникам не повезло в поисках грибов даже после дождей. Фото: группа "ВКонтакте"/"Грибы и грибники СПБ"

Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые ждали начала сентября и надеялись на дожди, остались разочарованными: грибов нет. Этот год выдался крайне не удачным для «тихой охоты».

Петербуржцы не перестают ходить по лесам региона в надежде найти грибов, но в итоге с трудом получается собрать лишь ведерко, — и то, если повезет. Некоторые уходят вообще ни с чем, или с едва прикрытым донышком корзины. Об этом пользователи рассказали в группе «ВКонтакте» «Грибы и грибники СПБ».

Более того, тревожит внезапное похолодание. В социальных сетях появились даже жалобы на первые морозы. Такими темпами грибов придется ждать до следующего года.

«Утром рано завел машину, а лобовое во льду, были заморозки. Грибов нет, но ведро красных смог набрать», — пишет один из пользователей группы.

В основном горожане продолжают находить лисички, изредка попадаются подосиновики. Не самыми удачными для сбора грибов оказались Всеволожский район, «бетонка» под Гатчиной, Приозерское шоссе.

Тем не менее петербуржцы ищут плюсы и любуются красотой природы, делятся видео, а также собирают чернику, которой, оказалось достаточно много.

Ранее gazeta.spb.ru писала, люди продолжают ходить за грибами несмотря на неподходящие погодные условия. Специалист рассказал любителям тихой охоты, как правильно подготовиться к походу в лес.