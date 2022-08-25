Грибник дал советы, как подготовиться к походу в лес

Петербуржцы и жители Ленобласти продолжают ходить за грибами, несмотря на засуху после аномальной жары. Профессиональный грибник Алексей Базылев рассказал любителям тихой охоты, как правильно подготовиться к походу.

В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» специалист посоветовал скачать на телефон карты, которые помогут лучше ориентироваться на местности, а еще на них можно отметить точку входа в лес.

Чтобы не заблудиться, можно также использовать способ с корзиной и бантиком. Прикрепленный к корзине бантик будет указывать направление выхода из местности.

«Поставили корзину, взяли мешочек, побегали вокруг, переложили в корзину. А потом вы знаете, в какую сторону у вас выход, откуда вы пришли», объяснил Базылев.

Кроме того, важно надевать в лес яркую одежду из непромокаемого синтетического материала. С собой нужно взять воду, небольшой перекус, средства от насекомых и необходимые лекарства.

Грибник также напомнил, что в лесу могут встретиться медведи. Чтобы не попасть в беду, необходимо иметь при себе свисток, поскольку медведи боятся этого звука. Но если он уже близко, то нужно поднять корзину над собой. Дело в том, что медведи стараются избегать тех, кто их больше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге засуха оставила грибников без урожая.