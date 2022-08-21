В Петербурге засуха оставила грибников без урожая

В Петербурге засуха оставила грибников без урожая
В лесах под Петербургом заканчиваются грибы. Фото: Pxhere

Петербургские грибники жалуются на отсутствие урожая в лесах. Всему виной аномальная жара и сухая погода.

Петербуржцы рассказали в ВК-сообществе «Грибы и грибники СПб», что в лесах под городом заканчиваются грибы. Все пишут, что леса стали очень сухими и приходится часами бродить в поисках добычи. С такими проблемами грибники сталкиваются в разных районах города и области — Приморском, Тосненском, Ломоносовском, Кировском и даже Карелии.

«Сегодня только одна корзиночка, с большим трудом насобирала, а пару дней назад сами прыгали в корзинку»,

«Грибов не очень много! Ходили 2 часа, в два раза больше оставлено в лесу! В лесу очень сухо — нужны дожди»,

«Лес дико сухой. Грибов очень мало, от слова совсем. 90% с мясом», — рассказывают любители тихой охоты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что миколог объяснил, почему в лесах под Петербургом попадаются червивые грибы.

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