Миколог объяснил, почему в лесах под Петербургом попадаются червивые грибы

Миколог объяснил, почему в лесах под Петербургом попадаются червивые грибы
Миколог объяснил, почему в лесах под Петербургом попадаются червивые грибы. Фото: Unsplash

С грибами пока приходится подождать. В лесах Ленобласти стало попадаться большое количество червивых грибов, и тому есть вполне простое объяснение.

Миколог Антон Трофимов объяснил в беседе с «КП — Петербург», что плохие грибы появляются в лесах под Петербургом из-за жары. По словам специалиста, «улова», в принципе, пока немного, а тот, что есть, оказывается плохим.

Петербуржцам посоветовали подождать две-две с половиной недели, и вот тогда грибы пойдут более активно. В настоящее время в Ленобласти встречаются поплавки шафранные и черные лисички, которые являются деликатесными грибами, но найти их трудно.

Как считает миколог, грибную волну стоит ждать в начале сентября, причем не только в Ленобласти, но и в Карелии. Самый пик урожая начнется через две-три недели после того, как они вылезут под Петербургом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас будет расти число грибных отравлений, причем не из-за климатического фактора. Эксперт связал отравления грибами с ухудшением экономической ситуации.

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