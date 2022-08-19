Эксперт связал отравления грибами с ухудшением экономической ситуации

Трагический случай произошел в лесах под Петербургом впервые за два года: девушка вынужденно съела грибы, а после умерла. Как отметил специалист, сейчас будет расти число грибных отравлений, причем не из-за климатического фактора.

Председатель русского микологического общества Михаил Вишневский в беседе с «МК в Питере» прокомментировал смерть девушки, отравившейся грибами в лесах Ленобласти, а также рассказал, как правильно выбирать съедобное из лесных богатств.

Эксперт считает, что девушка могла отравиться не грибами, а ядовитыми растениями. Несмотря на то что причин отравления грибами много, большинство из них не смертельны. Миколог заявил, что есть всего несколько видов грибов, после поедания которых можно умереть.

Число отравлений сейчас будет расти на фоне экономической ситуации, которая резко ухудшилась, считает Вишневский.

«Народ пойдет за бесплатной едой – грибы и ягоды. От ажиотажа люди будут не глядя бросать в корзину грибы, куда могут попасть и ядовитые», — заметил специалист.

Также специалист рассказал, что сейчас расширяется спектр собираемых грибов, но информацию об их съедобности люди черпают из недостоверных источников. До сих пор не создано ни одного приложения по определению грибов.