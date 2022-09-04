Ветеринар объяснил, какие лакомства могут стать смертельным ядом для животных

То, что для человека вкусно и безопасно, для животных может быть крайне опасным. Такое же правило касается еды. Некоторыми продуктами категорически нельзя угощать питомцев, как бы сильно они не просили.

Запрещенная для животных пища может спровоцировать большие проблемам с пищеварением или даже привести к летальному исходу. В интервью радио Sputnik ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал, какая пище может стать ядом для любимцев.

На вкус и цвет

Рацион человека и животного изначально сильно отличается. Чаще всего отравления происходят из-за продуктов, украденных с праздничного стола, предупредил специалист.

Например, в шоколаде содержится алкалоид, который в случае с людьми вызывает эйфорию и возбуждение, а вот для собак и кошек этот продукт является смертельным ядом. Аналогичная ситуация с виноградом, так как он дает сильную нагрузку на почки. Также Шеляков предупредил, что под запрет попадает все соленое, копченое и острое, в частности шашлык.

В пище животного не должно быть слишком много сахара, так как со временем такой рацион тоже может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Эксперт заметил, что у собак и кошек белковый тип питания, а глюкоза или сахароза являются специфическими веществами, к которым эволюционно они не приспособлены.

В связи с этим сладкие фрукты и такие продукты, как изюм или урюк, четвероногим также противопоказаны. К запрещенной группе также относятся плоды красного цвета, которые могут вызывать у животных аллергию. Угощать собаку можно только несладкими фруктами и овощами, желательно зеленого цвета, предупредил эксперт. Например, подойдут яблоки. Они полезны для зубов, а также стимулирует пищеварение и аппетит. Фрукт нужно почистить от кожуры, так как она приводит к газообразованию. Не исключен, как угощение, зеленый болгарский перец.

Птичий алкоголизм

Шеляков заявил, что спиртные напитки животным крайне запрещены, даже в лечебных целях. Самым опасным употребление алкоголя является для пернатых, так как они быстро спиваются. По словам специалиста, если, к примеру, попугайчик сел на фужер с шампанским и немножко оттуда отпил, он без этого дальше не сможет жить.

Необходимо быть крайне осторожными с рационом питомцев и беречь их, не экспериментируя ради развлечения или шутки.

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