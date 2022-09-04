У своей квартиры на Ленской мужчине сломали ребро и вонзили нож в грудь

У своей квартиры на Ленской мужчине сломали ребро и вонзили нож в грудь. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

У своей квартиры на Ленской мужчине сломали ребро и вонзили нож в грудь. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Правоохранители Красногвардейского районе разыскивают мужчину, ранившего ножом петербуржца с улицы Ленская. Преступник совершил нападение 3 сентября.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 15:40 по месту проживания на улице Ленская, 19, корпус 2 на 36-летнего петербуржца напал неизвестный с ножом. У мужчин произошла ссора на лестничной клетке.

После произошедшего пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт с ранением грудной клетки и порезом пальца. Ему оказали первую медицинскую помощь и отправили в городскую больницу № 17, где у пострадавшего диагностировали еще и перелом ребра.

Специалисты просмотрели видеозапись из лифта. Внешне злоумышленник 175-180 см ростом, нормального телосложения, был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны и кроссовки. На него составили ориентировку.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что житель Лужского района с ножом напал на мать, чтобы продать ее сигареты. Полиция возбудила в отношении него уголовное дело о разбойном нападении и отпустила под подписку о невыезде.