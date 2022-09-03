В Лужском районе мужчина угрожал матери ножом из-за сигарет

Житель Лужского района с ножом напал на собственную мать, чтобы продать ее сигареты.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в семь часов вечера полицию вызвали в квартиру на Солнечной улице в деревне Почап. По словам 59-летней потерпевшей, ее сын напал на нее и под угрозой ножа отобрал два блока сигарет. Затем, не воплотив угрозы в жизнь, 41-летний мужчина пошел эти сигареты продавать.

После звонка матери в полицию мужчину задержали. Полиция возбудила в отношении него уголовное дело о разбойном нападении и отпустила под подписку о невыезде.

Также выяснилось, что у задержанного солидное криминальное прошлое — на нем несколько судимостей за кражи, грабежи, умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Купчино молодой парень избил и пырнул ножом собутыльника.