В Лужском районе мужчина угрожал матери ножом из-за сигарет

В Лужском районе мужчина угрожал матери ножом из-за сигарет
Фото: Unsplash

Житель Лужского района с ножом напал на собственную мать, чтобы продать ее сигареты.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в семь часов вечера полицию вызвали в квартиру на Солнечной улице в деревне Почап. По словам 59-летней потерпевшей, ее сын напал на нее и под угрозой ножа отобрал два блока сигарет. Затем, не воплотив угрозы в жизнь, 41-летний мужчина пошел эти сигареты продавать.

После звонка матери в полицию мужчину задержали. Полиция возбудила в отношении него уголовное дело о разбойном нападении и отпустила под подписку о невыезде.

Также выяснилось, что у задержанного солидное криминальное прошлое — на нем несколько судимостей за кражи, грабежи, умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Купчино молодой парень избил и пырнул ножом собутыльника.

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В Купчино молодой парень избил и пырнул ножом собутыльника