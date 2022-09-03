В Купчино молодой парень избил и пырнул ножом собутыльника

В Купчино молодой парень избил и пырнул ножом собутыльника
Фото: google.maps

Пьяная драка с ножом в квартире в Купчино обернулась госпитализацией мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло под утро 2 сентября во время застолья в квартире на Малой Балканской улице, 58. В половину шестого утра туда вызвали полицию, сообщив о драке с ножом.

Правоохранители на месте выяснили, что драку устроили 19-летний парень и 26-летний мужчина. Победителем вышел младший — он избил собутыльника и вонзил ему нож в грудную клетку.

Молодого человека задержали, а пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом костей лицевого скелета и ножевым ранением груди.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге отправили в СИЗО подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей.

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