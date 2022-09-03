В Петербурге отправили в СИЗО подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей

В Петербурге отправили в СИЗО подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге под стражу заключили мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 14-летней.

Меру пресечения для Александра Деркача избрал Октябрьский районный суд. Мужчина проходит фигурантом по делу о насильственных действиях сексуального характера (п.а ч.3 ст.132 УК Р).

Следствие настаивало на аресте, поскольку Деркач приехал из Украины и находится в России без регистрации и постоянного места жительства. Сам подозреваемый просил более мягкую меру.

Суд встал на сторону следствия и отправил Деркача в СИЗО на два месяца. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, инцидент произошел 31 августа у метро «Достоевская». Мужчина против воли школьницы поцеловал ее, а также хватал за руки и ягодицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге девятиклассница отравилась парацетамолом.

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