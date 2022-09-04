В центре Петербурга на петербуржца напал неизвестный с ножом

В центре Петербурга на петербуржца напал неизвестный с ножом. Фото: Pxhere

В центре Петербурга на петербуржца напал неизвестный с ножом. Фото: Pxhere

В Центральном районе мужчина получил тяжелое ранение груди от неизвестного, поисками которого сейчас занимаются правоохранители.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло вечером 3 сентября. Время было не совсем позднее, — около 21:00. Петербуржец 54 лет, следуя по улице 8-я Советская, получил в грудь удар ножом от неизвестного, после чего собрался с силами и дошел до дома на Гончарной улице, куда и приехала скорая помощь.

Точное место, где находился пострадавший в момент произошедшего, сейчас устанавливается, известно, что гражданин был пьян. В тяжелом состоянии его доставили в Мариинскую больницу. Медики диагностировали у него проникающую колото-резанную рану передней поверхности грудной клетки с повреждением межреберных артерий.

Примет злоумышленника мужчина не запомнил. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе разыскивают мужчину, ранившего ножом петербуржца с улицы Ленская.