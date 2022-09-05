В комздраве Петербурге заявили о сокращении количества коек для больных COVID-19

В комздраве Петербурге заявили о сокращении количества коек для больных COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению

В комздраве Петербурге заявили о сокращении количества коек для больных COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению

В Санкт-Петербурге уменьшают количество инфекционных коек для больных коронавирусной инфекцией.

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что в Госпитале для ветеранов войн вывели 70 коек для заразившихся COVID-19. Также сократили количество мест в детской клинической больнице № 5 им. Н. Ф. Филатова, — там убрали 112 инфекционных коек. Таким образом, общее количество сократилось на 182 места.

Как отметил председатель комздрава Дмитрий Лисовец, что пик заболеваемости пройден, поэтому осуществляется переход к сокращению коечного фонда в стационарах. Также он подчеркнул, что в Петербурге будут поддерживать запас свободных коек на уровне примерно 20%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день можно смело говорить о преодолении пиковых показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в столичных регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.