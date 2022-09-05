В Роспотребнадзоре заявили о преодолении пика заболеваемости в столичных регионах

В Роспотребнадзоре заявили о преодолении пика заболеваемости в столичных регионах
В Роспотребнадзоре заявили о преодолении пика заболеваемости в столичных регионах. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что на сегодняшний день можно смело говорить о преодолении пиковых показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По ее словам, улучшение ситуации наблюдается в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурга. Именно в этих городах пик заболеваемости COVID-19 прошел. Об этом Попова рассказала на полях Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

Специалист отметила, что по итогам прошедшей недели 66 российских субъектов демонстрируют рост заболеваемости, а еще в двух субъектах стабильная ситуация.

В 17 российских регионах заметно снижение количества зараженных. Отмечается, что лидерами по уменьшению заболеваемости за последнюю неделю стал Санкт-Петербург, Московская область и Москва.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Северной столицы стали меньше заболевать коронавирусной инфекцией. По словам экспертов Комздрава, пик заражений был преодолен. Таким образом, эпидемиологическая обстановка в Петербурге улучшается

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